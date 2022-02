Tra hate speech e il futuro della filosofia: gli eventi di Filosofarti alla galleria Boragno

Anche quest’anno la Galleria Boragno di Busto Arsizio è una delle location scelte per ospitare Filosofarti, il festival di filosofia della provincia di Varese.

“Eredità – Fare futuro” è il tema scelto per l’edizione 2022, che si svolgerà dal 19 febbraio al 29 marzo in diverse località del territorio varesino. Due gli appuntamenti in calendario in Galleria, organizzati in collaborazione con Bustolibri.com.

Philosophy for children

Si parte mercoledì 23 febbraio, alle 18, con l’incontro con Silvia Bevilacqua, Pierpaolo Casarin e Michela Volfi sul tema “Philosophy for children/community”: in gioco esperienze di pensiero e prospettive di ricerca”.

Organizzato da Propositi di Filosofia, è rivolto ad approfondire, conoscere e sperimentare la pratica della philosophy for children/community ed è rivolto a tutte e tutti coloro che considerano il pensare insieme un’esperienza piacevole e capace di offrire spunti di riflessione sull’esistente. Facilitano Silvia Bevilacqua (Università di Genova), Pierpaolo Casarin (Università di Milano) e Michela Volfi (Auser Busto Arsizio).

Per partecipare è necessario inviare una mail con l’oggetto “Galleria Boragno” all’indirizzo propositisnc@gmail.com, indicando il proprio nome e cognome.

Hate speech

Infine, domenica 27 febbraio, alle 17.30, con la presentazione del libro Hate Speech – Il lato oscuro del linguaggio di Claudia Bianchi, edito da Laterza nella collana “I Robinson”. Sarà presente insieme all’autrice la professoressa Rachele Ferrario.

Il libro indaga su una delle declinazioni più interessanti del tema della violenza: il “linguaggio d’odio” o “discorso d’odio”, un termine che indica espressioni e frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità verso gruppi sociali o individui in virtù della loro mera appartenenza a un gruppo. Un fenomeno diventato tristemente d’attualità con il diffondersi dei media online.

La partecipazione all’incontro può essere prenotata via Whatsapp (fino a esaurimento posti) al numero 340-4233019.