I lavoratori Emerson di Rescaldina non si fermano, corteo a Legnano contro la chiusura

Lavoratori della Emerson di Rescaldina ancora in corteo. Questa volta, dopo lo sciopero a Rescaldina, dove ha sede la storica azienda più conosciuta come ex Raimondi, dipendenti e rappresentanze sindacali si sono dati appuntamento oggi, 18 febbraio, davanti alla Franco Tosi di Legnano, luogo simbolo delle manifestazioni operaie, per scioperare e destare l’attenzione della città con l’obiettivo di arrivare in Comune per incontrare il sindaco Lorenzo Radice, pronto a ricevere una delegazione di lavoratori.