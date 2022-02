Il forte vento fa cadere un grosso ramo in via don Minzoni a Castellanza

Un grosso albero è caduto questa mattina in via don Minzoni a Castellanza invadendo la carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Castellanza e una ditta specializzata nella rimozione delle piante che sta mettendo in sicurezza la strada. Durante le operazioni è stato istituito il senso unico alternato