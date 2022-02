Il Legnano cade 2-0 in casa della Casatese

L’ex Achille Mazzoleni, sulla panchina della Casatese, gioca un brutto tiro ai lilla, costretti a subire il maggior dinamismo dei padroni di casa. Primo tempo con poche emozioni dall’una e dall’altra parte. Da ricordare solo una conclusione dei locali con Isernia e una doppia opportunità dei legnanesi, protagonisti prima Gasparri e poi Ravasi.

Partita che si decide nella ripresa. Subito al 46′ il vantaggio della Casatese. Segna Isella dopo una mischia in area. Bingo si scatena un minuto dopo ma senza fortuna. Palla sulla traversa. Gol mancato, gol subito. Infatti, al 56′ il raddoppio dei padroni di casa. Autore Mecca. Il Legnano si getta in avanti, con una lodevole reazione. I lilla invocano anche un fallo di mani nell’area casatese, ma il rigore della speranza non viene concesso.

Casatese – Legnano 2-0

Reti: Isella al 46′ e Mecca al 56′

Casatese: Pirola, Corna, Ghilardi, De Angelis (dal 76′ Sassella), Perego, Menegazzo, Sala (dal 65′ Morlandi), Mecca, Comberiati, Isella (dall’87’ Morganti), Pontiggia (dal ’71 Recino). In panchina: Trabattoni, Morganti, Perego, Llamas, Seria, Riva. All: Mazzoleni

Legnano: Russo, Caradonna, Moracchioli (dal 67′ Bertoli), Bini, Bettoni, Di Lernia (dal 67′ Barazxzetta), Quaggio, Bingo, Ravasi, Confalonieri, Gasparri . In panchina: Ferragina, Barbui, Bertonelli, Tondi, Iacovelli, Ronzoni, Febbrasio – All: Sgrò

SERIE D GIRONE B – XXVI GIORNATA

Arconatese – Villa Valle 2-3; B. Olginatese – Crema 0-1; Brusaporto – Breno 1-0; Desenzano – Castellanzese 0-1; Caravaggio – Real Calepina 0-1; Casatese – Legnano 2-0; Folgore Caratese – Leon 1-0; Ponte San Pietro – Sangiuliano City 2-3; Sona – Sporting Franciacorta 1-1; Vis Nova – Virtus Cbg 3-1.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 56; Brusaporto 47; Folgore Caratese 46; Legnano 43; Desenzano, Arconatese, Casatese 42; Virtus CBg 37; Crema 36; Breno 35; Sporting Franciacorta 34; Castellanzese 31; Ponte San Pietro 30; Sona 29; Real Calepina 27; Vis Nova 26; Caravaggio 25; B. Olginatese 24; Leon, Villa Valle 21.