“È importante che tutti vadano a votare” l’appello dei Sindaci di Bardello, Malgesso e Bregano

I Sindaci di Bardello, Malgesso e Bregano lanciano l’invito ai propri cittadini ad andare a votare per decidere la fusione dei tre comuni oppure mantenere l’attuale situazione. La giornata di voto è domenica 20 febbraio dalle 7:00 alle 23:00.

«Ricordiamo – spiegano i Sindaci – che in questo referendum non vi è il quorum, perciò l’esito sarà ritenuto valido anche con un numero di votanti esiguo. È importante quindi che tutti vadano a votare per esprimere il proprio pensiero. È un’occasione unica e irripetibile per fare, come comunità, un grande salto di qualità che avrà ricadute positive per ciascuno di noi, dai servizi, alle scuole, alle strade, alla sicurezza, alla salute.»

Gli elettori devono presentarsi muniti di tessera elettorale e documento d’identità in corso di validità. Una nota della Prefettura dell’ultima ora precisa che per votare non è necessario esibire green pass, quindi anche i Cittadini sprovvisti potranno esercitare il proprio diritto di voto.

«Crediamo – continuano – nell’importanza della democratica partecipazione di tutti e speriamo che l’affluenza sia alta per dire SI’. Non lasciamo che siano pochi a decidere per tutti: è giusto che ciascuno partecipi a questa storica scelta, fondamentale per il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Il referendum è il processo più democratico per eccellenza e diventa manifestazione del volere di tutti se ciascuno esprime il proprio pensiero. L’Unione Ovest Lago Varese è stata scelta e fortemente voluta dagli amministratori; la nascita di un nuovo unico comune più grande, più forte, più indipendente deve essere il frutto della partecipazione e della volontà di tutti.

Utilizziamo al meglio il nostro diritto di voto, facciamo il nostro dovere civico.»