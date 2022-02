Imputato di reati sessuali nuovamente allontanato durante l’udienza a Varese

In aula come imputato, allontanato per la seconda volta dai carabinieri nel giro di tre mesi.

Era successo il 4 novembre scorso quando oltre all’ammonizione l’uomo residente a Valganna venne fatto uscire dall’udienza che si stava celebrando nell’aula al primo piano del tribunale di Varese. Questa mattina, 17 febbraio altre intemperanze dell’imputato sanzionate dal giudice Andrea Crema, alla guida del Collegio, che ha fatto accompagnare fuori dall’aula l’imputato dal carabiniere in servizio in Tribunale. Nel corso dell’udienza sono emersi i retroscena della vita di coppia e anche recenti fatti che hanno portato all’ulteriore denuncia dell’uomo. L’imputato è poi stato fatto rientrare manifestando altre intemperanze e ha rilasciato spontanee dichiarazioni