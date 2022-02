Incendio a Castiglione Olona, Vigili del fuoco impegnati per tre ore

Impegnativo incendio nella notte a Castiglione Olona, in località cascina Falcetta, a Sud del paese: i vigili del fuoco sono stati impegnati per tre ore per fermare le fiamme e mettere completamente in sicurezza la zona.

L’allarme è scattato intorno alle 22, con i pompieri impegnati sull’edificio in via Monte Cengio: le squadre sono intervenute con autopompa, autoscala e autobotte inviate dal comando di Varese. L’incendio è partito da una canna fumaria, come spesso accade in questo periodo di freddo: gli operatori hanno lavorato fino all’una e mezza di notte per una completa messa in sicurezza.

(Foto d’archivio)

Più o meno alla stessa ora i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio si sono portati a Fagnano Olona, ma in questo caso si è trattato di un intervenuto di precauzione.