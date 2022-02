Incendio in un’azienda in via Taramelli a Legnano: le fiamme raggiungono il tetto

Una colonna di fumo e fiamme questa mattina, mercoledì 16 febbraio, si è innalzata da un capannone in via Taramelli a Legnano. L’incendio è scoppiato intorno alle 7 e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

A bruciare il tetto della struttura che accoglie la Raimondi Cranes: capannone tutt’ora attivo, la cui attività è in procinto di trasferirsi. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano con diverse altre squadre. Alle 9.40 gli uomini del distaccamento di via Leopardi stavano ancora spegnendo le fiamme arrivate al tetto, crollato in più punti. L’incendio ha interessato un’intera ala dell’azienda.

Nessuna persona è rimasta intossicata o ferita. La viabilità è stata bloccata per permettere l’intervento. Il fumo ha creato alcuni disagi nel quartiere San Martino. I bambini dell’asilo San Domenico sono stati fatti entrati dall’ingresso principale, essendo il cancello di via Taramelli chiuso per gli interventi di spegnimento.