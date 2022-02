Incidente al Teatro Giuditta Pasta, rinviato lo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani

Infortunio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Un tecnico che stava lavorando all’allestimento dello spettacolo “Finchè social non ci separi” con Katia Follesa e Angelo Pisani si è ferito a causa della caduta dello schermo ledwall. Soccorso dai medici dell’ospedale di Saronno, per lui non ci sono fortunatamente gravi conseguenze.

Lo schermo si è rotto ed è andato in frantumi. Lo spettacolo in programma sabato 26 febbraio è stato annullato e riprogrammato a venerdì 1 aprile. I biglietti rimangono validi per quella data. Per varie ed eventuali su servizi di biglietteria contattare Ticketone: https://www.ticketone.it/, telefono: 892.101.