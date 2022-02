Incidente a Varese in viale Europa, traffico in tilt

Incidente non grave sul piano sanitario per le persone rimaste coinvolte, ma che ha provocato non pochi disagi per la viabilità cittadina.

Lo scontro è avvenuto alle 7.15 di mercoledì 2 febbraio in viale Europa a Varese all’altezza della rotatoria che immette su via Uberti (zona Enaip-Prealpina Latte).

Qui due auto si sono scontrate.

Il problema principale, oltre al caos per l’arrivo sul posto di due ambulanze e un’automedica, ha riguardato la presenza di olio e benzina rimasti sulla sede stradale che dovranno venir rimossi dai servizi ambientali del Comune.

Due i feriti soccorsi in codice verde.

Sul posto 118 e pattuglie della polizia stradale di Varese che hanno rilevato il sinistro e smistato il traffico.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità cittadina.

(foto archivio)