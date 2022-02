Incontro pubblico a Castellanza sulle molestie olfattive in Valle Olona

I Comuni di Castellanza, Marnate e Olgiate Olona, organizzano un incontro pubblico di illustrazione delle analisi effettuate e dei risultati sinora raggiunti per quanto concerne la problematica delle molestie olfattive in Valle Olona dal titolo “Molestie olfattive in Valle Olona” (qui tutti gli articoli).

L’incontro si terrà martedì 8 febbraio alle ore 21.00, presso il cinema teatro Dante in via Dante a Castellanza. All’incontro interverranno: Regione Lombardia – Assessore Raffaele Cattaneo, Comune di Castellanza – Sindaco Mirella Cerini, Comune di Marnate – Sindaco Maria Elisabetta Galli, Comune di Olgiate Olona – Sindaco Giovanni Montano, Provincia di Varese, Alfa s.r.l., A.R.P.A. Lombardia, A.T.S. Insubria, A.T.O. Provincia di Varese, Politecnico di Milano.

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul sito del Comune di Castellanza. Si invitano la cittadinanza e le Associazioni a partecipare.

INGRESSO LIBERO FINO A MASSIMA CAPIENZA DELLA SALA: 340 POSTI

ACCESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2