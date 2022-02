Infarto a Gallarate al supermercato: la cassiera volontaria “massaggia” il cliente e lo salva

Arresto cardiaco al Carrefour, la cassiera si mobilita e salva la vita al cliente.

È successo questa mattina, primo febbraio, al negozio di viale Milano a Gallarate dove un cliente di 65 anni al termine della spesa ha accusato un malore nel parcheggio.

La prontezza dei soccorsi da parte dal personale del supermercato, intervenuto con le corrette manovre di rianimazione ha permesso al signore di mantenere irrorato il cuore fino all’arrivo del personale sanitario.

La SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) dei Laghi ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate, assistita dall’automedica, di stanza presso l’ospedale gallaratese.

All’arrivo, il paziente era in fibrillazione ventricolare, e il prosieguo delle manovre ha permesso la ripresa delle funzioni vitali.

Trasportato al vicino pronto soccorso l’uomo aveva pure ripreso a parlare, seppur non ricordando quanto accaduto: è stato ricoverato per il prosieguo delle cure.

Il pronto intervento del personale, in special modo di una dipendente, volontaria in un’associazione di soccorso, e la tempestività del personale sanitario accorso in meno di dieci minuti, ha salvato una vita.

Solo pochi giorni fa in un meccanico sempre a Gallarate e nella stessa zona un uomo è stato salvato attraverso l’applicazione delle piastre di un defibrillatore automatico: guidato dalla voce di un infermiere del 118 un soccorritore “laico” ha salvato la vita di un cliente in attesa del tagliando per la propria auto.