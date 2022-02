Infiltrazioni mafiose nella manutenzione delle ferrovie, il cargo di Malpensa e il ritorno del Luna Park nel podcast dell’ 11 febbraio

Le principali notizie di venerdì 11 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono 5 i residenti della provincia di Varese indagati, insieme ad altre 31 persone, dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano che ha messo in luce infiltrazioni mafiose negli appalti per le manutenzioni delle ferrovie. Le indagini hanno ricostruito una rete di società fittiziamente intestate a prestanomi. Effettuato il sequestro preventivo per 6,5 milioni. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di natura fiscale e fallimentare. Gli indagati varesini sono tutti residenti fra Gemonio e Albizzate e gravitanti attorno alla articolazione di Nicoscia. Tre sono in carcere, una agli arresti domiciliari, tutti residenti a Gemonio, mentre una quinta persona, domiciliata ad Albizzate risulta indagata.

Per il futuro della zona Cargo di Malpensa arriva una nuova proposta da parte dei sindaci della zona dell’aeroporto.

Sono finiti i cantieri che tenevano chiusa via Sant’Imerio da via san Pedrino a via Limido a Varese.I lavori erano relativi ai sottoservizi che passeranno dal nuovo cantiere di Largo Flaiano, l’opera da oltre 2 milioni di euro che cambierà completamente l’accesso in città per chi proviene dall’autostrada.

Prima di parlare di basket, vale la pena soffermarci sulla pronuncia del nome del nuovo giocatore della Openjobmetis. La società biancorossa ha infatti ingaggiato Tomas Woldetensae che, per l’appunto, si pronuncia così come si scrive. 23 anni, originario di una famiglia eritrea, Woldetensae è nato a Bologna e italiano a tutti gli effetti tanto da aver già partecipato nella scorsa estate a un ritiro con la Nazionale diretta da Meo Sacchetti.

Guardia di 1,96, proviene dalla squadra di Chieti in A2 e sarà subito a disposizione di Roijakkers: Woldetensae infatti andrà a referto domenica con la Openjobmetis che affronterà in trasferta l’Umana Reyer Venezia. La partita si disputerà alle ore 19 e sarà raccontata come sempre in diretta, azione dopo azione, da VareseNews con un liveblog aperto anche ai commenti dei lettori.

Con la fine dell’emergenza, prevista per fine marzo, dovrebbe ritornare il luna park a Varese. L’inaugurazione è prevista nell’ultima settimana di marzo e dovrebbe durare per 4 settimane più una di eventuale proroga. Le giostre saranno come tradizione nell’area della Schiranna, occupato lo scorso anno dal grande centro vaccinale.

