Infortunato alle Pizzelle del Campo dei Fiori, intervengono soccorso alpino ed elicottero

Un uomo di 30 anni è stato soccorso alle Pizzelle del Campo dei Fiori, in territorio di Brinzio, a metà pomeriggio di oggi, domenica 20 febbraio.

Galleria fotografica Salvataggio alle Pizzelle 4 di 6

L’allarme è scattato alle 15.40: il giovane si è infortunato nella zona del sentiero 4, sul versante Nord sotto le Pizzelle, e non era in grado di proseguire.

Il 31enne ha riportato un trauma alla schiena ma è stato in grado di chiedere soccorso. La centrale ha mandato sul posto le squadre della XIX Delegazione Lariana, e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza decollato da Como.

Una squadra si è diretta verso la località Sacro Monte – Valico Pizzelle, un’altra invece è salita da Brinzio con il mezzo fuoristrada del Soccorso alpino. Era presente anche un medico del Cnsas. I tecnici hanno poi proseguito a piedi nell’ultimo tratto e hanno raggiunto la persona infortunata.

L’uomo è stato trasportato per una cinquantina di metri nel bosco ripido, con un paio di ancoraggi per consentire alla barella di mantenere una posizione di equilibrio. Intanto l’elisoccorso ha sbarcato l’équipe sanitaria. Dopo la valutazione medica, l’uomo è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.. L’intervento si è concluso intorno alle 18:00.

(nella gallery, le foto inviate dal lettore Valentino Piccinelli, in zona durante il salvataggio)