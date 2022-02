Infoviabilità: cantieri e traffico in tempo reale sulla rete stradale Anas in Lombardia

Al via la collaborazione tra Anas e le emittenti radiofoniche e televisive del territorio regionale della Lombardia che hanno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata nei mesi scorsi.

L’iniziativa è stata promossa con l’intento di divulgare la viabilità in tempo reale ed accompagnare, anche a livello territoriale, tutti gli utenti che nel corso della giornata attraversano le strade statali di competenza Anas, per lavoro, vacanza o per altre necessità.

L’accordo di partnership gratuito prevede la divulgazione quotidiana, in diverse fasce orarie, di contenuti relativi alla presenza di cantieri, limitazioni al transito parziali o totali e indicazioni dei percorsi alternativi, ma anche comunicazioni tempestive su particolari emergenze (maltempo, neve, incidenti, carichi dispersi) che condizionano la viabilità e rallentano gli spostamenti degli utenti .

In Lombardia hanno aderito all’iniziativa di Anas le emittenti radiofoniche e televisive: Espansione TV, Radio Vallebelbo, Radio Number One e Radio Sound, oltre a radio Cuore, Radio Play Tag e Radiosa Music e TV che, dalla Campania, Sardegna e Basilicata, hanno ampliato il proprio segnale anche nella regione Lombardia.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile dagli utenti, anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”, contattando il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148 oppure su web digitando il sito ufficiale www.stradeanas.it.