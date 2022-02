Ingiurie a Lonate Pozzolo in consiglio comunale: Forza Italia insorge

«Prima di parlare “collega la bocca al cervello”»: Con queste parole ingiuriose l’assessore Giuseppe Ferrario si è rivolto alla consigliera di Forza Italia Ausilia Angelino nel consiglio comunale di Lonate Pozzolo di giovedì 26 febbraio.

Immediate le reazioni di sostegno da parte di Forza Italia: «Fermi nell’esprimere la nostra massima solidarietà alla consigliera, riteniamo gravi ed estremamente offensive tali parole proferite dall’assessore e chiediamo che il sindaco del comune di Lonate Pozzolo, Nadia Rosa oltretutto donna prima che amministratore politico, prenda una posizione chiara e netta esprimendo censura per tali parole espresse da un membro della sua maggioranza, presentando le scuse ufficiali alla nostra consigliera oltre che, provvedimento minimo e doveroso, togliere le deleghe all’assessore Ferrario ed all’assessore Melissa Derisi assessore alle Pari Opportunita’ e Gentilezza (pensate voi) – A commentare così sono Piero Galparoli, Responsabile Enti Locali Forza Italia, e Rosa Taiani, di Azzurro Donna Varese – Non si possono tollerare comportamenti siffatti né tantomeno passare oltre e far finta di nulla quando, nel pieno delle proprie funzioni, un consigliere comunale, oltretutto donna, viene aggredita verbalmente con epiteti solo perché non si è in grado di contrastare democraticamente l’avversario. La politica è una cosa il rispetto per la persona e per il genere un’altra».

«Solidarietà da tutto il nostro partito e da chi come noi interpreta il confronto politico come un civile dialogo d’idee e non come una guerriglia – aggiunge il vice coordinatore vicario di Forza Italia provinciale Giuseppe Taldone – da parte nostra un grande abbraccio ed incoraggiamento al consigliere Ausilia Angelino a continuare, con passione e attenzione, nel suo prezioso ruolo di consigliere comunale attento alle necessità di cittadini e territorio. Non è concepibile l’imbarbarimento dei toni che porta un rappresentante dell’attuale maggioranza, con ruoli di governo locale, ad offendere in modo gratuito ed inaccettabile un nostro consigliere mentre in un pubblico consesso svolge legittimamente il suo ruolo istituzionale d’opposizione. Ci aspettiamo da parte della Giunta di Lonate Pozzolo una presa di distanza da azioni e comportamenti non conformi non solo al ruolo ma al comune sentire ed al rispetto dovuto alla nostra Ausilia».