Inizia Filosofarti: tutti gli eventi del weekend di sabato 19 e domenica 20 febbraio

L’edizione 2022 di Filosofarti è pronta a partire: tanti gli incontri che non saranno solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, avrà inizio sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

SABATO 19 FEBBRAIO

“Scintille di desiderio” (ore 11), con Lucia Moroni e Alessandra Generani : la narrazione della storia familiare nelle esperienze di procreazione mediamente assistita. Incontro con l’autrice dell’albo illustrato “Storia di un bambino al microscopio”. Busto Arsizio, liceo Crespi

e : la narrazione della storia familiare nelle esperienze di procreazione mediamente assistita. Incontro con l’autrice dell’albo illustrato “Storia di un bambino al microscopio”. Busto Arsizio, liceo Crespi “In-visibili concezioni” (ore 16), di Rosa Colacoci : vernissage di mostra fotografica al Sestante Fotoclub di Gallarate

: vernissage di mostra fotografica al Sestante Fotoclub di Gallarate “A che punto è l’educazione familiare scolastica?” (ore 17.30), lectio magistralis di Umberto Galimberti : teatro delle Arti di Gallarate

: teatro delle Arti di Gallarate “La cura e l’abbandono” (ore 19), di Sara Gorlini : vernissage di mostra fotografica al Civico 3 di Gallarate

: vernissage di mostra fotografica al Civico 3 di Gallarate “Sequela” (ore 21), lectio magistralis di Enzo Bianchi: Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate. Evento in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta di Gallarate

DOMENICA 20 FEBBRAIO

“D-orbit space: le ferite dell’inquinamento, la nuova dimensione della sostenibilità” (ore 11): evento online, a cura dell’associazione Vivere Crenna

“Il dono dei classici: quale eredità nel contemporaneo” (ore 17.30), lectio magistralis di Umberto Curi : sala Tramogge, via Molino 2, Busto Arsizio

: sala Tramogge, via Molino 2, Busto Arsizio “I monumenti e il peso della memoria storica” (ore 18.30), di Yasmin Riyahi : evento online

: evento online L’eredità di Vivaldi (ore 20.45): concerto musicale dell’Ensemble Amadeus in Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate

La programmazione è da controllare sul sito di Filosofarti per verificare che gli incontri siano stati spostati in streaming.

Il crowdfunding

Come sempre – e quest’anno ancora di più – c’è la possibilità di sostenere il festival tramite il crowdfunding, per un progetto di offerta gratuita dietro cui lavora instancabilmente il volontariato culturale (qui il link per sostenere il progetto).