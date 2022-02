Innamorati pazzi di Castiglione Olona: nel giorno di San Valentino la Pro loco festeggia i suoi primi 50 anni

Cinquant’anni fa, il 14 febbraio 1972, veniva fondata la Pro loco di Castiglione Olona. E non è un caso che questa ricorrenza cada proprio nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati.

A dare vita alla Pro loco, fu infatti un gruppo di persone letteralmente innamorate di Castiglione Olona, della sua storia, della sua arte e dei suoi cittadini. Un amore dura da cinquant’anni e si trasmette nei soci e nei simpatizzanti che in questi decenni hanno fatto vivere l’associazione.

«I primi passi del comitato promotore furono mossi nell’ottobre del 1971, ma l’Associazione vera e propria è nata nel ’72 – raccontano gli attuali soci della Pro loco – Fondata il 14 febbraio, riconosciuta il 9 marzo dall’Ente provinciale per il turismo e costituita l’8 aprile con atto ufficiale del notaio Bellorini in Varese. Il primo presidente, il conte Lodovico Castiglioni, presentava così la Pro loco degli inizi: “Siamo uno scarno e umile manipolo, ma giovane e verde di speranza”. Umiltà e speranza sono ancora oggi i cardini della vita associativa della Pro Loco, testamento e lascito del suo più illustre socio, che innesta la nostra associazione alla famiglia del rifondatore della nostra città, il Cardinale Branda Castiglioni. Questo legame ben emerge anche dal logo della nostra associazione, che si rifà allo stemma del casato dei Castiglioni, logo che per l’occasione si vestirà d’oro come accade per ogni giubileo che si rispetti».

I cinquant’anni della Pro Loco saranno in primo luogo occasione di ripartenza, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Nel rispetto dei protocolli sanitari, ricominceranno le manifestazioni, prima fra tutte il Palio dei Castelli, che nei primi due weekend di luglio celebrerà un altro importantissimo anniversario: il VI centenario di edificazione della Collegiata e la ricostruzione del borgo come prima Città Ideale dell’Umanesimo. Una felice coincidenza che ricorda che proprio per questo è nata e vive la Pro Loco: per valorizzare la grande eredità di storia ed arte di Castiglione Olona, che la rievocazione storica del Palio riporta in scena ogni anno.

Nell’autunno è previsto invece un evento speciale per questi primi 50 anni, che verrà svelato a breve.

«Mezzo secolo è un lasso di tempo significativo per ciascuno di noi, rappresenta circa due generazioni – dice Roberto Cristofoletti, presidente della Pro loco – L’orizzonte in cui ci muoviamo è invero quello della storia plurisecolare di Castiglione Olona. Perciò festeggiare questi cinquanta anni, se da un lato vuol dire osservare quanto sia ricca la retrospettiva dell’associazione, dall’altro significa proiettarla verso un futuro di altrettanti successi. Pertanto, a nome dell’intero consiglio di amministrazione di questa Pro loco, desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni l’hanno costruita con dedizione e sacrifici e rinnovo l’impegno di garantirne la continuità e l’evoluzione, perché risponda in questi nuovi tempi alle aspirazioni dei fondatori e di tutti coloro che da cinquant’anni hanno collaborato a vantaggio della nostra comunità associativa e cittadina, ma soprattutto dei nostri giovani, che sono il nostro futuro».