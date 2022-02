Intensificati i controlli di polizia a Varese: “sorvegliati speciali” stazioni e movida

Alla luce degli ultimi episodi avvenuti nella zona delle stazioni ferroviarie, la Questura di Varese ha deciso di rinforzare i controlli con “servizi alto impatto”, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e con pattuglie della Polizia Locale, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Galleria fotografica Potenziati i controlli di polizia a Varese 4 di 6

A partire dal pomeriggio sono stati pattugliati in particolare i piazzali Trento e Trieste, antistanti le stazioni ferroviarie di Varese e le vie Como e Milano, sorvegliate speciali delle Forze dell’Ordine e ultimamente teatro di episodi criminosi. I controlli si sono estesi poi anche ai luoghi interessati dal fenomeno della “movida varesina”.

«Prosegue il presidio della nostra città con i controlli in sinergia tra le Forze dell’Ordine, Polizia e Carabinieri, e la Polizia locale – Hanno commentato il sindaco Galimberti e l’assessore Catalano – Ringraziamo la Questura e i Carabinieri per la stretta collaborazione che ci consente di mettere in campo, in modo strutturato, queste operazioni per una maggiore sicurezza in città».