Investita una ragazza di 22 anni a Luino, fermata l’auto coinvolta al valico di Zenna

Una ragazza di 22 anni è stata investita a Luino nel pomeriggio di sabato 5 febbraio. La giovane è rimasta a terra ferita nel luogo dove è avvenuto l’incidente nei pressi di piazza san Francesco mentre l’auto, una macchina bianca con targa svizzera, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con l’ambulanza della Pem Luino che ha trasportato la 22enne in ospedale in codice giallo (non versa in gravi condizioni) mentre immediatamente sono cominciate le ricerche dell’auto che è stata fermata dalla polizia locale al valico di Zenna.