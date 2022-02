Ita Airways annuncia i voli da Milano Malpensa verso Boston e Miami

C’è chi dice che i social valgono quel che valgono, ma di certo quando un’azienda fa un annuncio l’ha ben calibrato e si può considerarlo un impegno. Stupisce dunque non poco la news che viene dall’account Instagram di Ita Airways, la “nuova Alitalia”, che ha ufficializzato il lancio non di una, ma di tre rotte da Milano Malpensa verso gli Usa. Già dalla summer 2022.

Se già il volo su New York era una notizia un po’ inattesa, dal momento che Ita nel 2021 aveva escluso di tornare a operare da Malpensa se non con il cargo, tanto più lo è il lancio di ben tre rotte, con l’aggiunta di Boston e di Miami al portfolio destinazioni della compagnia.

Era stato l’ad Fabio Lazzerini qualche settimana fa a spiegare che nel piano industriale si stava lavorando a «eventuali evoluzioni che possano incrementare prevalentemente verso il Nord America da Malpensa». Il numero uno della compagnia però aveva anche un po’ frenato gli entusiasmi, spiegando che il vettore «per garantire la redditività dell’azienda» aveva intenzione di concentrarsi prima di tutto sull’aeroporto di Fiumicino.

Cambio di rotta per Ita Airways a Malpensa?

Ce n’era abbastanza per riaccendere la tradizionale ostilità – a Malpensa – verso le scelte prese a Roma (quella che vuole lo scalo di Milano sempre danneggiato da Alitalia e le sue diverse reincarnazioni), ma invece a quanto pare lo scenario potrebbe evolvere in altra direzione.

A questo punto Ita Airways si riaffaccerebbe con forza su Malpensa, coprendo sia la rotta transatlantica di massima concorrenza (quella su New York) sia quella su Miami, “porta” al Sud degli Stati Uniti e ai caraibi, su cui non sono mancate sfide da parte dei diversi vettori (American Airlines, poi anche Air Italy).

E con l’aggiunta di Boston, a servire ancora la East Coast: tratta che verrebbe riattivata da Malpensa dopo una lunga attesa, visto che non viene operata stabilmente dal 2008 (salvo che per pochi mesi dalla defunta AirOne).

Ieri Ita Airways ha annunciato inoltre un accordo di code share con Neos, la compagnia di base a Malpensa.