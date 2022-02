La bandiera dell’Ucraina sul palazzo Estense di Varese

A Palazzo Estense da oggi sventola la bandiera dell’Ucraina, in segno di sostegno alla nazione sotto attacco della Russia.

La bandiera gialloblu è stata appesa sul balcone che accoglie già le bandiere d’Italia, d’Europa e di Varese, ed è in vista sulla via Sacco, davanti all’entrata principale del municipio.

«Nemmeno una pandemia ha insegnato al mondo quali sono le priorità. Le guerre non sono mai giustificabili ma questa, in questa epoca, ci lascia davvero senza parole – aveva commentato ieri il sindaco Galimberti sulla situazione internazionale – Però dobbiamo trovarle e anche forti, che risuonino di più delle sirene antiaereo che stanno sentendo in queste ore i civili ucraini inermi. La nostra deve essere una voce corale che sostenga e ci faccia sentire. Oltre alla condanna delle azioni di guerra russe, la priorità è pensare alle persone e ai civili in fuga. L’Europa e il mondo devono ora essere compatti e risoluti per evitare una pericolosa escalation e fare in modo che la Russia cessi immediatamente le azioni di guerra.