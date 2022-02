“La battaglia di Emma” in scena alle Arti di Gallarate, per grandi e piccini

Un pomeriggio culturale speciale per bambini e famiglie quello di domani, sabato 5 febbraio, al teatro delle Arti di Gallarate: l’appuntamento è alle 15.30 con La battaglia di Emma (qui il link del teatro).

La drammaturgia e regia sono di Monica Mattioli e Monica Parmagnani, della compagnia teatrale Mattioli. Mattioli, attrice, regista e autrice che lavora in teatro dal 1986, ha debutta con La battaglia di Emma nel giugno 2004 al festival nazionale di teatro aagazzi a Vimercate “Una Città per Gioco”.

La trama

Piccolo viaggio, poetico e divertente, nel mondo del conflitto a uso di piccole donne e piccoli uomini perché siano protagonisti nel futuro di stupefacenti mondi di pace.

Emma, una cuoca provetta, impastatrice votata a render benessere ai palati e non solo, si ribella fermamente a ciò che per lei è contro natura, che non ha senso nell’ esistenza degli uomini e che di più codardo non c’è: la guerra. E lo fa in diversi modi, ribellandosi al re che la propugna con la superficialità dei potenti e rifiutando di cucinare cibo ai soldati che stanno per partire nuovamente.

Il tavolo della cucina su cui lavora, diventa strumento di evocazione della memoria, palcoscenico della narrazione della sua storia, che rianima la vicenda di due popoli: i Giallotti e i Verdolini che inizialmente vivono in accordo e che poi sono indotti a distruggersi reciprocamente.

Nella storia s’insinua una maga, la Maga Tubazza, che con il suo animo inquinato si appresta ad inquinare gli animi altrui : la maga bella ma priva della capacità d’ascolto, non può tollerare che due popoli convivano , in armonia, senza confini e vendette e condividano le ricchezze della terra.

Emma Giallotti, cuoca del re, non solo narra, ma rivive le emozioni della tragedia: l’amore negato fra due bambini che si erige a simbolo della crudeltà della separazione fra gli adulti, l’esaltazione folle e irrazionale della guerra, la frustrazione amara ed inconsolabile per i suoi danni e delitti.