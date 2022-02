La bellezza ferita dell’Amazzonia nel film “I guardiani del bosco” a Busto Arsizio

Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate propone tra le sue iniziative la proiezione aperta al pubblico, gratuitamente, del film Anamei – I Guardiani del Bosco: l’appuntamento è per sabato 26 febbraio, ore 17:00, alla parrocchia S. Anna di Busto Arsizio.

Anamei è il docufilm di Alessandro Galassi che racconta la bellezza ferita dell’Amazzonia, il suo spirito indomabile e la profezia di speranza che Papa Francesco ha voluto far conoscere al mondo con il Sinodo, aperto a Madre de Dios (i luoghi del film) nel gennaio 2018 e proseguito in Vaticano nell’ottobre di un anno dopo. La pellicola narra con potenza e dolcezza il mito di Anamei che esprime la forza della foresta e l’energia del sole che nutrono la Terra e i suoi popoli, lanciando insieme l’appello alla cura della casa comune: è il tema dell’Enciclica Laudato Si’ e l’appello mondiale di ecologia integrale emerso in modo esplicito dalla Conferenza delle Parti sul Cambiamento Climatico di Glasgow, nello scorso novembre.

Sarà presente alla proiezione padre Marco Berruti che ben conosce, come missionario del PIME, la situazione in Amazzonia, dove è stato dal ’99 al 2010 come vice direttore dell’Ufficio Missionario della Curia arcivescovile di Milano. Padre Marco accompagnerà la visione del documentario raccontando la sua esperienza e dialogando con il pubblico.