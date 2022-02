La biblioteca di Castiglione Olona propone un sabato sera in compagnia con i giochi da tavolo

L’assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona organizza “La biblioteca in gioco“, un sabato sera da passare in compagnia con tanti e divertenti giochi da tavolo.

L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 20.30 alla biblioteca civica Battaini (al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1), per una serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità e di un po’ di sana competizione insieme a In Ludo Veritas, associazione varesina di promozione sociale nata da un gruppo di amici con la passione della cultura ludica.

Per partecipare non è richiesta una particolare esperienza (anche se si suggerisce un’età minima di 14 anni) e all’inizio della serata l’associazione farà una breve introduzione ai partecipanti sul mondo dei giochi da tavolo dando alcuni preziosi consigli e suggerimenti per garantire a tutti la giusta dose di divertimento e competitività tra tabelloni, dadi e segnalini.

La partecipazione è libera, ma su prenotazione e fino ad esaurimento posti contattando il numero 0331 858301 (Ufficio cultura) dal martedì al sabato nell’orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00)

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti alla data dell’evento.