La bolletta schiaccia anche gli agricoltori: Coldiretti scende in piazza a Varese con i trattori

Gli agricoltori si mobilitano per la difesa del proprio margine di lavoro di fronte all’impennata dei costi energetici e a quelle che non esitano a chiamare “speculazioni”. Per questo giovedì 17 febbraio la Coldiretti ha indetto un presidio di protesta anche a Varese in piazza Libertà.

“Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto”, spiegano i promotori, aggiungendo che quello che hanno di fronte è “Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mla imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni come conferma l’analisi Ismea sul prezzo del latte pagato agli allevatori molto al di sotto del costo medio di produzione salito nelle stalle a 46 centesimi al litro”.

In Lombardia gli appuntamenti vanno da Varese in piazza Libertà, a Como in via Volta, fino a Sondrio in corso Vittorio Veneto, Milano in corso Monforte angolo largo 11 Settembre a Brescia in piazza Paolo VI, da Bergamo in largo Porta Nuova a Cremona in corso Vittorio Emanuele II. E ancora da Pavia in piazza Guicciardi a Mantova in piazza Virgiliana, da Lodi in via Volturno.