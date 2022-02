La Caritas Ambrosiana: “Meglio fondi che materiale: ecco la nostra raccolta per l’Ucraina”

La Caritas Ambrosiana sta raggiungendo tutti i suoi iscritti con una lettera che racconta la situazione attuale e spiega qual è la loro idea di raccolta.

Dopo avere sottolineato che: «La guerra non è mai la strada giusta per rispondere alle aspirazioni di giustizia e dignità coltivate dai popoli. Anzi, sono proprio i più deboli che pagano il prezzo più alto delle avventure militari – Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, spiega che – Vuole stare dalla parte di costoro soccorrendoli, ma anche denunciando che l’uso delle armi non porta alla soluzione dei conflitti».

«Attraverso la rete internazionale di Caritas siamo in contatto con gli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali con le quali abbiamo sviluppato negli scorsi anni diversi progetti – continua la missiva di Gualzetti – Ora intendiamo potenziare l’aiuto a sostegno dello sforzo che le Caritas in Ucraina – grazie anche al coinvolgimento della rete di Caritas Internationalis – stanno esprimendo sin dal 2014, data di inizio della crisi nelle regioni orientali del Paese. Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ukraina e don Vyacheslav Grynevych, direttore di Caritas-Spes Ucraina hanno lanciato un accorato appello affinché non siano lasciati soli e Papa Francesco ci ha esortato a «rispondere all’insensatezza della violenza con le armi di Dio».

Per questo la Caritas diocesana ha avviato una raccolta fondi: «Servirà a contribuire alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi (Romania, Polonia e Repubblica Moldova) impegnate a favore dei profughi» precisando inoltre che «Caritas Ambrosiana non raccoglie generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la consegna vista la situazione attuale».

Per maggiori informazioni sulla raccolta è possibile chiamare il numero dedicato ai donatori: 02.40703424 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20.