La compagnia di bandiera Ucraina garantisce i collegamenti aerei con Milano Malpensa

I venti di guerra sul Donbass e di conseguenza sull’Ucraina non fermano i voli della compagnia di bandiera del Paese, la UIA. Lo annuncia la stessa azienda, la Ukraine International Airlines, in un comunicato nel quale si parla addirittura di un incremento della capacità sulle rotte europee più popolari. «La decisione è maturata in seguito alla sospensione dei voli di alcuni vettori europei da e per l’Ucraina. Pertanto, UIA potrà soddisfare pienamente la domanda attuale».

Il network di UIA copre tutte le principali destinazioni europee e i passeggeri possono volare a Monaco di Baviera, Londra, Praga, Barcellona, Larnaca, Ginevra, Vilnius e Chisinau oltre che in Italia, dove il collegamento è garantito con Milano Malpensa (MXP). Il volo da e per lo scalo varesotto è connesso all’aeroporto internazionale di Boryspol a Kiev. La durata è di circa 3 ore e 30 min.

Nel medesimo comunicato, UIA spiega che «la sicurezza è garantita da una rigorosa procedura di valutazione del rischio. Ogni giorno, insieme ai rappresentanti delle compagnie assicurative, dei locatori, del Servizio aeronautico statale dell’Ucraina, la compagnia valuta la situazione e si adopera per fare tutto il necessario per garantire la sicurezza dei passeggeri».