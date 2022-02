La Croce Rossa Italiana promuove una raccolta fondi per il popolo dell’Ucraina

(A cura di Pierfrancesco Buchi)

Sono in tanti della nostra Comunità territoriale, singoli cittadini, enti ed associazioni che in queste ore ci stanno contattando per chiedere come poter aiutare il popolo ucraino. Ad oggi è importante evidenziare che a livello locale non abbiamo intrapreso raccolte di indumenti, alimenti, farmaci o materiali vari in quanto in questo momento sono più efficaci donazioni in denaro, tramite un canale sicuro che è quello della Croce Rossa Italiana.

Invito chiunque volesse partecipare concretamente a questa campagna d’aiuto immediato della nostra Associazione a provvedere in tal senso. Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e delle conseguenti gravi emergenze umanitarie, la Croce Rossa Italiana lancia un’urgente raccolta fondi, finalizzata al sostegno delle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa Ucraina.

Le modalità per contribuire e aiutare in maniera concreta: dona.cri.it/emergenzaucraina