La cucina a base di carne: tanti consigli utili per insaporire a dovere

Chi ama la carne può scegliere di prepararla sfruttando le diverse tecniche di cottura. La carne è uno degli alimenti più versatili della nostra dieta, e per esaltarne il gusto, renderla piacevole al palato e preservarne la morbidezza, si rivela una scelta saggia insaporirla, approfittando di tutta una serie d’ingredienti utili.

Regalare sapore alla carne, così come al pesce, può rivelarsi più facile del previsto. E’ sufficiente utilizzare con fantasia elementi come il sale, gli insaporitori per carni, gli ortaggi di stagione per un soffritto profumato, le erbe aromatiche, le preziose spezie per carni, l’aglio e addirittura gli agrumi, perfetti per esaltare la sapidità.

Per grigliate e arrosti superlativi niente di meglio dell’insaporitore per carni

A base di aromi l’insaporitore per carni non può mancare in cucina per garantire un’ottima grigliata o un delizioso arrosto. Il raffinato mix di spezie, è ideale per preparare la carne alla piastra, ma non può mancare per sfiziose patate al forno o fritte, sughi e verdure.

Elementi base di questo prezioso, e del tutto naturale condimento, sono la salvia, il rosmarino e poi ancora timo, mirto, aglio in polvere, maggioranza, origano e sale fine.

Utilizzato a dovere, l’insaporitore consente alla carne di mantenere il giusto grado di umidità, evitando assolutamente che in fase di cottura il taglio prescelto diventi secco e stopposo.

Quali insaporitori utilizzare

Le tecniche di cottura sono essenziali per gustare la carne, ma a cambiare davvero il sapore è l’uso adeguato dei preparati a base di spezie. Dosare gli ingredienti per trattare la carne non sempre è facile, quindi è preferibile affidarsi alla maestria di chi per professione prepara da sempre gustosi insaporitori.

Gli esperti consigliano prodotti diversi a seconda della carne in cottura, come le essenze gusto naturale per le carni bianche da utilizzare nelle rollate, nei macinati o negli spiedini.

Un inconfondibile gusto agrumato si ottiene con timo e limone, ideali per rendere giustizia alla carne di maiale. Chi ama innovare in cucina può valutare le essenze che combinano pomodoro e balsamico di Modena, per realizzare piatti da veri gourmet.

Gli insaporitori, autentici alleati in cucina

Per menù dalla bontà ineguagliabile a fare la differenza è il preparato alle erbe aromatiche by Alimenta. Realizzato con piccoli pezzetti di rosmarino, e una leggera nota fresca di limone, questo sale aromatico è in grado di regalare sapore praticamente a ogni tipo di carne.

Per sapori più decisi si possono valutare soluzioni come il Chicken wings, sale aromatizzato alla paprika dolce, perfetto per il pollo e le carni bianche.

Se l’intento è quello di gustare un ottimo pollo, niente rende questa carne tenera così saporita come il condimento per polli arrosto, soluzione che rasenta la perfezione culinaria per delizie come pollo allo spiedo, rollate, tacchino, ali e cosce.

Grazie a una proposta di elevata qualità come le Erbe Aromatiche by Alimenta, insaporire la carne a dovere è estremamente facile, e il risultato non ha eguali. Questo specifico sale aromatico per insaporire, si presenta in versione solubile e non polverosa. Gode di una base molto chiara, che vanta la presenza di piccoli pezzetti di rosmarino e una leggera nota fresca di limone.