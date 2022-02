La didattica innovativa dell’istituto Ponti di Gallarate raccontata su Rai Scuola

L’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate è tra i protagonisti della settima puntata di Laboratorio Scuola, il programma tv che propone un ‘viaggio’ nell’Italia dell’innovazione didattica fatto di racconti raccolti nelle scuole del Paese e supportati dal contributo di esperti. L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione Ministero dell’Istruzione-RAI.

La serie, suddivisa in 20 puntate e prodotta da Rai Scuola, vede protagonisti i docenti, le studentesse, gli studenti e le scuole di tutto il Paese. Al centro della settima puntata, il tema “Dalla lezione frontale all’apprendimento collaborativo. Metodologie”.

Al Ponti” di Gallarate, grazie alla modalità flipped, i ragazzi partecipano alla lezione che viene anticipata su una piattaforma digitale attraverso uno spunto fornito dai docenti. Su questo spunto gli studenti, divisi in gruppo, devono documentarsi per elaborare soluzioni al problema posto. Una pala eolica che produce il vento grazie al passaggio delle automobili, un sistema di pannelli solari per una casa, un nuovo generatore di idrogeno: sono alcuni modelli creati in laboratorio dagli studenti che hanno lavorato con questa modalità didattica.

Sul sito di Rai Scuola sono presenti, inoltre, le clip con le singole scuole e gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione: https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/laboratorioscuola.