Per la prima domenica di marzo due proposte di escursione con il Cai Luino

Due le proposte del Cai Luino per domenica 6 marzo: con le ciaspole sui monti intorno al San Bernardino o una bella e semplice camminata, adatta anche per le famiglie, alla scoperta dei sentieri intorno a Brezzo di Bedero dove storia, cultura e paesaggio si uniscono per offrire la visita ad un angolo del Lago Maggiore molto suggestivo e interessante.

Programma per la ciaspolata:

Descrizione itinerario escursione: Alpe Fracch (1640 m) – Quota 1658 m – Bosch de San Remo – Bosch d’Isola – Pass di Passit (2082 m) – Rifugio Pass di Passit (2080 m) – Alpe Fracch (1640 m).

Tempo h5.00 – dislivello 540m – difficoltà EAI-F

Accompagnatori Giancarlo 3407151861 – Rosaria

Ore 7:20 appuntamento Porto nuovo a Luino

Ore 7:30 partenza con mezzi propri

Vengono richiesti: pranzo al sacco, documento valido per l’espatrio, abbigliamento e calzature adeguate. L’escursione è gratuita con condivisione spese auto

Percorso Stradale: Luino-Bellinzona: autostrada uscita San Bernardino posteggio grande prima del tunnel – serve bollino autostrada

Programma l’escursione a Brezzo di Bedero:

La camminata inizia dal posteggio presso ingresso delle scuole medie in via ai Ronchi di Germignaga 245m e con l’itinerario 207B si arriva prima alla località Alcio (tratto di strada) per poi entrati nel bosco e raggiungere le fortificazioni della Linea Cadorna recentemente ristrutturate dalla Amministrazione comunale di Brezzo. (Portare pila per visita all’interno delle gallerie). Si procede con l’itinerario 207C per arrivare alla Canonica 382m, imponente edificio religioso con bellissimi squarci panoramici. Si entra nel paese e tra piccole viuzze (sentiero 207) per raggiungere l’imbocco del sentiero 206 A e arrivare alla Cascina Profarè 680m. Il percorso di ritorno fino a Brezzo sul sentiero di andata poi lungo il vallone del torrente S. Giovanni per arrivare al “bosco delle fate” e al punto di partenza – itinerario 214 A.

Tempo ore 4.00 – Dislivello 495m – Dofficoltà E

Accompagnatori Terio 3392892405– Gianni 3387768131

Ore 8:50 appuntamento Porto nuovo a Luino

Ore 9.00 partenza con mezzi propri

Vengono richiesti: pranzo al sacco, una pila, abbigliamento e calzature adeguate. L’escursione è gratuita

Percorso stradale: Luino – Germignaga

Ulteriori informazioni:

Lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il Certificato verde (green pass) che dovrà essere comunicato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autodichiarazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it , il numero massimo di 20 partecipanti e distanziamento previsto nella marcia e durante le soste.

Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.)

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Specificando a quale escursione si vuole partecipare, da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo per i soci CAI Luino. Da giovedì 3 e venerdì 4 marzo per i soci di altre Sezioni. SABATO le iscrizioni sono chiuse. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra, a seconda dell’escursione scelta. In caso di meteo avverso l’escursione verrà annullata.