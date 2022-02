La Eolo-Kometa si affida a Lonardi per fare risultato al Tour of Antalya

Giovanni Lonardi e David Martin sono gli uomini più attesi della Eolo-Kometa che torna a gareggiare tra giovedì 10 e domenica 13 febbraio in una breve corsa a tappe turca, il Tour of Antalya, regione che si affaccia sul Mar Mediterraneo, sulla costa sud del Paese.

Il percorso è infatti piuttosto pianeggiante e l’arrivo in volata è una soluzione assai probabile in tre delle quattro frazioni, con l’eccezione della terza giornata in cui si arriva in salita (a circa 900 metri) al termine però di una tappa breve. Non è un caso che lo stesso Lonardi – l’uomo che ha dato il primo successo 2021 alla Eolo – compaia già nell’albo d’oro della corsa: nel 2019 fu secondo in classifica generale e nel 2020 vinse una volata. (foto in alto: M. Borserini/EOK)

Lo sprinter veronese sarà come detto affiancato dal giovane David Martìn, altro corridore in grado di farsi notare in volata: lo spagnolo è all’esordio stagionale e farà quindi da seconda punta della squadra, aiutando a pilotare Lonardi e – se quest’ultimo dovesse avere qualche problema – sostituendolo nel testa a testa conclusivo. Il team varesotto, guidato in ammiraglia da Biagio Conte, potrà contare anche su Davide Bais, Simone Bevilacqua, Marton Dina e Samuele Rivi che avranno il compito di controllare le fughe e portare indenni gli sprinter agli ultimi chilometri.

Forfait dell’ultimo minuto invece per Alessandro Fancellu: il giovane comasco, che lo scorso anno perse parte della stagione per un incidente in allenamento, era atteso all’esordio stagionale e avrebbe avuto libertà nella tappa in salita. D’altro canto, con la maglia della Kometa-Xstra, colse il terzo posto finale all’Antalya 2020 (poco prima dello stop per la pandemia). Fancellu però è risultato positivo al covid e quindi ha dovuto rinunciare a raggiungere la Turchia.

Al Tour di Antalya la Eolo-Kometa sarà una delle squadre di riferimento del gruppo: al via non ci sono team del World Tour e quindi le incombenze maggiori saranno sulle spalle delle principali Professional tra cui le tre italiane (le altre sono la Bardiani-CSF e la Drone Hopper-Androni), la Alpecin-Fenix (con il bresciano Mareczko velocista principe), la danese Uno-X, l’altra belga Bingoal e la russa Gazprom.

«Abbiamo buone aspettative spiega il ds Conte – la squadra si è molto ben preparata per questo evento e ha iniziato la stagione molto forte, con buoni risultati. Il morale dei nostri corridori è alto e abbiamo un Lonardi che ha già alzato le braccia al cielo a Valencia e ha ottime caratteristiche per fare bene ad Antalya. Ci saranno probabilmente tre arrivi in volata ed è per questo che vengono chiamati i corridori che possono ottenere una vittoria di tappa».