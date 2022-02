La farmacia comunale di Laveno Mombello estende il servizio tamponi anche ai non residenti

Continua la collaborazione tra il Comune e la Laveno Mombello Srl, società in house del Comune, che ha visto in queste settimane un intenso lavoro nel centro tamponi rapidi presso la farmacia comunale di Mombello, in piazza del Carroccio (circa 300 tamponi eseguiti, di cui il 60% a studenti e 50% a minorenni. Poco più del 10% a non residenti).

Per alleggerire la pressione delle domande di screening dei positivi Covid provenienti anche dagli altri comuni, da oggi, 4 febbraio, è possibile prenotare un tampone antigenico da parte dei non residenti a Laveno Mombello.

Le modalità di accesso sono le stesse che hanno permesso in queste settimane di far funzionare perfettamente le attività del centro tamponi grazie soprattutto al prezioso contributo professionale di personale sanitario volontario, dalla Croce Rossa del Medio Verbano, della Laveno Mombello Srl e dal Gruppo Alpini di Laveno Mombello:

obbligatoria la domanda da effettuare online compilando il format presente sull’home page della Laveno Mombello Srl www.lavenomombellosrl.it che consente di avviare la richiesta di prenotazione 24h/24h, 7giorni su 7. Se tutti i dati saranno completi l’operatore invierà per mail la conferma del giorno ed ora di prenotazione, in caso contrario contatterà il richiedente. In alternativa è possibile prenotare chiamando il numero 0332 746 444 (quando si sente la voce del risponditore digitare int. 212) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

Al momento le prenotazioni per lunedì sono già al completo: si invita dunque a prenotare per esami da effettuarsi dall’8 febbraio.

Si ricordano di seguito le categorie di persone che hanno diritto di accesso al tampone rapido in Piazza del Carroccio a Mombello:

 alunni delle scuole di Laveno Mombello anche se non residenti, purché per ragioni scolastiche

 alunni dell’Asilo Nido e delle Scuole materne di Laveno Mombello, anche se non residenti, purché per ragioni scolastiche

 personale delle scuole, dell’Asilo Nido e delle Scuole materne di Laveno Mombello, anche se non residenti, purché per ragioni scolastiche Comune di Laveno Mombello

 dipendenti del Comune di Laveno Mombello, della Laveno Mombello Srl, delle forze dell’ordine, dei VVF e del Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche se non residenti

 residenti e non residenti nel Comune di Laveno Mombello

All’appuntamento occorre presentarsi muniti di mascherina FFP2, documento di identità di chi deve effettuare il tampone e del genitore che accompagna il minorenne, copia cartacea del provvedimento di ATS per isolamento, quarantena o sorveglianza, ricetta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta (se la ricetta è solo in formato elettronico, si prega di recarsi in farmacia per la stampa). Si raccomanda di NON presentarsi in caso di sintomatologia respiratoria (o assimilabile) o febbre superiore a 37.5°C (in tali casi contattare prima il proprio medico di base).

L’esito del tampone potrà essere consegnato con referto cartaceo dopo 15 minuti dal test.

La comunicazione dell’esito verrà fornito anche da ATS con l’invio del messaggio al numero di telefono fornito in fase di prenotazione.