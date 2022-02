La farmacia di Sciarè si trasferisce più vicina alla stazione di Gallarate

La farmacia di Amsc nel quartiere di Sciarè si sposta: dopo un decennio e più al civico 36 di via Cattaneo, ora il punto farmaceutico si sposta di poco più di duecento metri. Per la precisione al civico 22, nei palazzi di fianco all’ingresso posteriore della stazione FS.

Trasferimento atteso «entro il primo semestre del 2022», dice l’assessore alle società partecipate del Comune Corrado Canziani.

L’annuncio della ricerca di una nuova sede aveva sollevato qualche timore, con la preoccupazione in particolare che la farmacia si spostasse dalla zona “storica” del quartiere più verso la parte di nuova edificazione. In realtà la scelta è stata diversa: il punto vendita rimane nella zona più centrale del rione, sempre vicino alla chiesa e ai popolosi “palazzi Acli”. E si avvicina alla zona di passaggio verso la stazione.

Uno dei motivi è stato recuperare spazi più ampi per offrire più servizi. «Troverà posto in locali già opzionati, sempre in via Cattaneo, che offrono spazi diversi e più ampi che potranno consentire uno sviluppo commerciale di quella farmacia». È una esigenza che sta emergendo nel settore, anche in conseguenza della pandemia che ha richiesto in generale più spazio per distanziamento, ma soprattutto l’attivazione di nuovi servizi, in particolare quelli del tamponi. Da Milano al centro di Gallarate (con il previsto trasferimento della farmacia Dahò), la tendenza è piuttosto avviata.

Il trasferimento della farmacia di Sciarè era uno dei punti già annunciati dall’amministrazione. E s’inserisce in un percorso più avviato che ha già toccato in modo diverso gli altri tre punti farmaceutici Amsc: «La farmacia di Ronchi ha già visto il trasferimento in nuovi locali, quella di Madonna in Campagna è stata valorizzata come centro tamponi, in questa fase, che certo è contingente ma è legata a una emergenza che ci accompagnerà ancora per un periodo. La farmacia di Caiello è già in corso di valorizzazione con l’attività di 3SG per il Punto Prelievi, ora pensiamo anche a quella di Sciarè».