Per la festa della donna, ad Azzate Franca Rame rivive grazie a Marina De Juli

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, martedì 8 marzo al teatro-cinema Castellani di Azzate sarà ospite l’attrice Marina De Juli.

Appuntamento alle 21 con Bella la Franca: uno spettacolo appassionante e coinvolgente, che racconta tutta la vita di Franca Rame, a partire dalla sua infanzia, realizzato dall’attrice con la partecipazione di Luca Maciacchini.

Non è la prima sceneggiatura portata sui palcoscenici del Varesotto in ricordo di Franca Rame e Dario Fo negli ultimi anni: da Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe (la riscrittura in chiave femminile di Johan Padan) a Mistero Buffo e Per ora rimando il suicidio, De Juli omaggia i propri maestri Rame e Fo, con cui ha recitato dagli anni Novanta dopo essere entrata nella loro compagnia.