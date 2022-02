La Finanza di Varese sequestra 70mila prodotti di carnevale senza marchio CE

I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Varese hanno sequestrato circa 70mila articoli di Carnevale ed accessori vari, privi del marchio “CE” ovvero presente ma non conforme allo standard imposto dalla disciplina comunitaria e dalla normativa vigente.

Il valore commerciale complessivo degli articoli sequestrati è di circa 60.000,00 euro.

Le irregolarità riscontrate hanno portato alla segnalazione, alla Camera di Commercio, di due persone per aver violato la normativa vigente in materia di sicurezza prodotti, con l’applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Nell’ambito dei controlli effettuati è stato impiegato uno strumento, in dotazione al Corpo, denominato “spettometro portatile”, finalizzato alla rilevazione, nei beni sottoposti a controllo, di sostanze pericolose per la salute e la sicurezza dei consumatori: almeno in questo caso, su più di 100 campioni, non sono emerse irregolarità.

L’attività info-investigativa posta in essere dai finanzieri del Comando Provinciale di Varese è stata volta a tutela del consumatore nonché ad arginare i fenomeni distorsivi del mercato.

L’operazione in questione si inserisce nell’ambito delle attività destinate a contrastare la diffusione sul mercato di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori e, in questo caso, dei bambini.