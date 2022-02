La Futura rispetta il pronostico, vince ad Altino ed è sempre più alto

Tutto come previsto dai pronostici della vigilia: la Futura Volley Giovani vince 3-0 in trasferta sul campo dell’Altino e guadagna altri tre punti che confermano la formazione di Busto Arsizio nel gruppo di testa del girone A della Serie A2 di pallavolo femminile. A Lanciano, campo di casa delle abruzzesi, la squadra di Lucchini fa il proprio dovere e agguanta il secondo posto in classifica raggiungendo Macerata a quota 29 (ma con una partita in meno delle marchigiane). In testa rimane Brescia, a sua volta vincente nel recupero contro Olbia: Banca Valsabbina ora a 32 ma anch’essa con una gara in più disputata rispetto alle biancorosse.

Contro il Tenaglia Altino, Lualdi e compagne sono state brave a tenere alta l’attenzione e a far capire subito alle padrone di casa che non avrebbero fatto sconti. Graffiante al servizio (6 ace), la Futura ha attaccato con il 54% con Bici (21 punti) primo violino per distacco, seguita da Angelina, Lualdi e Casillo.

La vittoria da tre punti è il miglior modo possibile per preparare il prossimo impegno, la trasferta (regolare: non è un recupero) di domenica 6 sul campo della Green Warriors Sassuolo: le emiliane hanno 23 punti, due gare da recuperare, e all’andata lasciarono a secco le Cocche. Una “prova del nove”, dunque, per le ragazze di Lucchini che dopo la sfida a Sassuolo hanno in programma (mercoledì 9) il match interno con San Giovanni in Marignano, altro grande nome del girone.

«Volevamo i tre punti giocando bene – spiega coach Lucchini a fine partita – Lo abbiamo fatto per due set abbassando la tensione nel terzo, ma alla fine quello che conta è portare a casa il risultato pieno e continuare a scalare la classifica. Ora saremo subito concentrati sulla trasferta di Sassuolo, che per molti dettagli si preannuncia davvero ostica: dobbiamo presentarci lì pronti sotto tutti gli aspetti».