La Giunta di Porto Ceresio difende le sue scelte sul piano parcheggi e risponde alle critiche

Nessuna criticità né penalizzazione dei residenti, e nessun caos, anzi un ordine di cui da tempo si sentiva la necessità. Il sindaco Marco Prestifilippo e la Giunta di Porto Ceresio rispondono alle osservazioni e alle critiche sul nuovo piano parcheggi appena entrato in vigore, fatte del gruppo di minoranza Porto nel Cuore e dall’ex sindaco Jenny Santi.

«Innanzitutto non ci sono le presunte criticità per i residenti – spiegano – Anzi, i residenti intesi nella totalità degli abitanti del paese, sono avvantaggiati dal piano per due motivi: viene azzerato l’abbonamento precedente (che da Jenny Santi era stato portato a 70 euro). Ora invece tutti i residenti potranno parcheggiare gratuitamente e illimitatamente nei grandi parcheggi di via Roma e della Stazione. Inoltre con l’istituzione del disco orario sotto al Municipio, sarà più facile per tutti i residenti trovare parcheggio per usufruire dei servizi nel centro storico. Certo, c’è qualche svantaggio per chi prima poteva regolarmente abbandonare l’auto per più giorni, impedendo la rotazione e l’uso collettivo».

Anche per quanto riguarda le osservazioni sui posti auto per i disabili, la Giunta difende le proprie scelte: «Nessuno svantaggio dal nuovo Piano Parcheggi per i cittadini con disabilità, che possono parcheggiare gratuitamente, liberamente ed illimitatamente su tutto il territorio comunale, compreso anche Via Butti, dove finalmente ora troveranno posto, e potranno permanere previa esposizione del certificato attestante la disabilità. Devono si, rispettare il limite dei 30 minuti nella sola piazza Bossi nei posti auto loro riservati, al fine di favorire la loro alternanza, ma quei posti sono stati resi a norma e sono stati raddoppiati, così che possano trovare sempre posto. E’ stata anche considerata l’esigenza delle Rsa della zona di accompagnare in piazza i loro utenti, usufruendo di quei posti».

Per quanto riguarda piazzale Luraschi e gli utenti che si recano negli ambulatori medici, Prestifilippo spiega: «È vero che in piazzale Luraschi si hanno solo i primi 30 minuti gratuiti ed il resto a pagamento, ma gli utenti degli ambulatori ora vi troveranno sicuramente posto e comunque possono parcheggiare gratuitamente al parcheggio della stazione ubicato ad appena 50 metri. L’istituzione del pagamento in piazzale Luraschi è stata inoltre necessaria per riequilibrare le minori entrate dovute all’istituzione della gratuità nei parcheggi maggiori. La minoranza Porto nel Cuore dovrebbe sapere responsabilmente che non è possibile diminuire il gettito se si vogliono veramente garantire i servizi, compresa la pulizia».

Anche bar, negozi e ristoranti del centro secondo gli amministratori di Porto Ceresio non saranno penalizzati: «E’ vero proprio il contrario, perché grazie al sistema di rotazione istituito, i clienti residenti e non residenti ora troveranno finalmente posto per accedere agli esercizi pubblici del centro storico. Così viene centrato l’obbiettivo principale: garantire ai clienti residenti e non residenti di accedere al centro storico per le loro commissioni, a tutto vantaggio loro e degli stessi esercizi commerciali».

Altro capitolo su cui il Piano parcheggi è stato criticato dalla minoranza è la mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai pendolari. Ma anche qui, secondo sindaco e giunta, è vero il contrario: «Con il nuovo Piano Parcheggi, i pendolari residenti non pagheranno più al parcheggio della Stazione, messo a pagamento qualche anno fa per tutti, mentre i pendolari non residenti, potranno parcheggiare gratuitamente, liberamente ed illimitatamente nel parcheggio di piazzale Pozzi, prima a pagamento, lasciando liberi i parcheggi più vicini ai servizi, che fino ad ora erano spesso occupati da auto lasciate per tutto il giorno».

«È troppo facile per la minoranza Porto nel Cuore, proporre in alternativa ed in maniera propagandistica la “semplice gratuità per i residenti in tutti i parcheggi come promesso nel programma elettorale”. Perché non è stato fatto negli anni precedenti? Le decisioni si prendono responsabilmente quando si governa, tenendo in considerazione tutte le esigenze. Infine, come sempre dimostrato, la Giunta saprà ascoltare tutti e se sarà utile e necessario potrà apportare qualche modifica su aspetti particolari dopo l’estate al termine di un sano periodo di sperimentazione, ma riteniamo che un amministratore pubblico non debba esacerbare gli animi, prendendo a pretesto alcune singole lamentele di alcuni cittadini, in un momento di cambiamento che, come sempre avviene, è un momento delicato in cui bisogna si raccogliere tutte le opinioni. Poi però bisogna avere anche la capacità di perseguire il bene comune e gli obbiettivi prefissati, che saranno sicuramente compresi nel breve e medio termine attraverso l’osservazione della realtà delle cose da parte dei cittadini. Infine parlare di caos da parte della minoranza, proprio ora che si intravede l’ordine, ci sembra davvero un controsenso».