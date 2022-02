La grande musica di Ennio Morricone e Nino Rota al Conservatorio Puccini di Gallarate

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Conservatorio Puccini al Teatro del Popolo di Gallarate.

Dopo il successo dell’evento che lunedì ha protagonista il M° Giancarlo Parodi, la settimana prosegue mercoledì 23 febbraio alle 20.30 con “Amarcord”, un concerto a cura dei maestri Luca Seccafieno alla tromba e Fabrizio Viti al pianoforte (nella foto). Il duo porterà al Teatro del Popolo una selezione di intramontabili successi, dalla musica di Ennio Morricone a quella di Nino Rota, che proporrà poi in prestigiose sedi internazionali, come la Carnegie Hall di New York.

Un altro importante appuntamento per il Conservatorio è in programma lunedì 28 febbraio alle 18.30 alla Sala Multifunzione, dove prenderà il via la rassegna Vinyl Vintage Venue, nel nuovo spazio dedicato all’ascolto di vinili attraverso un impianto hifi di progettazione e realizzazione interamente italiana. Ospiti della serata il progettista Mario Garavaglia e Cesare Fertonani, professore dell’Università degli Studi di Milano e musicologo tra i più importanti della scena internazionale.

Per tutti gli eventi in presenza è richiesta la prenotazione del posto. Per l’inaugurazione del 28 febbraio scrivere al responsabile della produzione: andrea.ferrario@issmpuccinigallarate.it o telefonare al numero 0331 790202