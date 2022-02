La guerra in Ucraina, adotta una bolletta e il vento sul Varesotto nel podcast del 24 febbraio

Le principali notizie di giovedì 24 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

La comunità ucraina vive ore drammatiche. Il risveglio chok sotto le bombe per l’invasione russa che si è spinta sino alla capitale Kiev e alle città più occidentali ha gettato nel panico la popolazione. Dall’Italia si mobilità la comunità ucraina qui residente. La chiesa greco cattolica lancia una raccolta di medicinali e cibo per la popolazione e i militari

Intanto il presidente dell’Unione industriali di varese Roberto Grassi parla a nome del comparto produttivo. Eventuali sanzioni non metterebbero in difficoltà gli imprenditori locali che sono poco coinvolti nell’export verso Russia e ucraina. “ Ciò che temiamo però – ha chiarito il presidente di Univa – sono le ricadute di sistema, gli impatti in termini di ulteriori aumenti del costo dell’energia e nel rifornimento di materiali. Per questo serve una risposta comune di tutta l’Europa.

Ed è di nuovo allerta per le raffiche di vento che interesseranno il Varesotto nella giornata di venerdì 25 febbraio. L’ingresso di una depressione di origine atlantica porterà deboli precipitazioni sui settori centro-orientali della Regione tra il pomeriggio e la sera di venerdì 25 febbraio, che potranno assumere localmente carattere di breve rovescio o temporale. Il bollettivo della protezione civile annuncia l’arrivo dal pomeriggio sulla pianura occidentale e su Oltrepò Pavese, del vento con raffiche fino a 50-60 km/h.

Il Comune di Varese rilancia la solidarietà cittadina. Dopo la positiva esperienza del fondo di mutuo soccorso attivato per sostenere i nuclei familiari maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria e dal lok down nel 2020, l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari ripropone la formula della generosità collettiva per aiutare chi non riesce a pagare le bollette di luce e gas. Nel 2020 le nuove richieste di aiuto economico erano oltre 170, nel 2021 queste sono salite a 215, segno che purtroppo la crisi legata all’emergenza sanitaria ha aumentato la povertà. Il conto corrente aperto alle donazioni cittadine, dunque, torna a disposizione di vorrà sostenere le famiglie in difficoltà

Non mi freghi: è il titolo della campagna lanciata dal comune di Gazzada Schianno per prevenire le truffe soprattutto contro gli anziani. Dal raggiro classico sul gas nell’acqua, l’oro che si smacchia, i soldi da lavare fino alla truffa legata al green pass tante sono le scuse che truffatori accampano per farsi aprire ed entrare nelle case dei cittadini e poi derubarli. Il progetto, coordinato dagli agenti della Polizia Locale, prevede l’uscita periodica su tutti i canali comunali di segnalazioni per sensibilizzare la cittadinanza ed è il frutto del lavoro di raccolta e analisi che gli agenti stanno facendo attraverso le denunce presentate presso il loro ufficio.

