La guerra in Ucraina e le minacce per l’Europa: incontro del Pd online con Corbo e Alfieri

Il Partito Democratico della Provincia di Varese ha lanciato una manifestazione di testimonianza nel perseguire la pace invitando tutti i i circoli della provincia a esporre la bandiera della Pace presso le proprie sedi. E lunedì 28 febbraio alle 21 il Senatore Alfieri con l’intervento del Segretario Provinciale PD Corbo daranno luogo a una prima diretta Facebook per approfondire il tema della guerra russa- ucraina sulla pagina Facebook .

L’intervento del segretario Giovanni Corbo:

L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo mina le convinzioni di intere generazioni di europei nati dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’aggressione militare come opzione per imporre le proprie richieste minaccia la certezza delle nostre istituzioni democratiche e rende più fragile la storica sovranità di ciascuno degli Stati europei. Perché oggi è aggredita l’Ucraina, ma è minacciata l’intera Europa per come l’abbiamo sempre vissuta e costruita. L’Europa unita che fa fronte comune contro la politica espansionistica di Putin in sfregio a ogni sovranità nazionale è il segnale di quanto sia stato passato il segno.

L’adozione di sanzioni economiche molto dure tra cui l’esclusione dal sistema bancario Swift, ma anche il sostegno militare all’Ucraina sono opzioni che l’Unione europea metterà in atto perché, come ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen : “Per la prima volta in assoluto l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco. È un momento spartiacque”.

Il Partito Democratico che è sempre stato il baluardo dell’europeismo come alta espressone di principi di solidarietà tra Paesi con radici comuni, ha, nel contempo, sempre espresso condanna per l’azione autoritaria espressa dal leader russo e per i suoi atteggiamenti antidemocratici e le continue violazioni della libertà di espressione.

Siamo fiduciosi che anche le forze politiche di centrodestra che nel recentissimo passato hanno espresso fiducia e dato credito a Putin possano ravvedersi condannando una volta per tutte gli autoritarismi che la sua azione manifesta. La pace rappresenta l’unica condizione che genera sviluppo e stabilità di relazioni tra i popoli. Averla violata è una grave responsabilità che Putin non ha esitato accollarsi mostrando, se mai ce ne fosse bisogno, lo sprezzo espresso per i valori di democrazia e sovranità fondamenta dei Paesi europei.

Giovanni Corbo

Segretario Provinciale PD Varese