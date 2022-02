La Handicap Sport Varese riaccoglie i suoi tifosi ma perde Pedretti per infortunio

Dopo aver battuto Parma in quello che era – ed è – considerato l’unico big match del girone B, la Handicap Sport Varese è pronta a tornare in campo per affrontare (sabato 26 febbraio, ore 16,30) sul terreno amico del PalaCusInsubria la Alitrans Verona. (foto M. Longo)

L’incontro con i veneti sarà il primo con la possibilità per il pubblico di assistere alla gara: fino a ora infatti la Amca Elevatori aveva giocato a porte chiuse mentre in questo caso sarà possibile prendere posto sugli spalti (ingresso gratuito, obbligo di green-pass) e tifare per la squadra di coach Bottini. Concluso il girone d’andata a punteggio pieno, i biancorossi si lanciano così nella seconda parte della prima fase affrontando un’avversaria già battuta nettamente all’esordio (31-73).

Purtroppo però non sarà in campo Andrea Pedretti, il giocatore bergamasco acquistato quest’anno per fare la differenza e top scorer varesino nella gara contro Parma. Pedretti si è infatti rotto il tendine del pollice della mano destra e finirà sotto i ferri settimana prossima: la società lo ha affidato al dottor Mauro Modesti (componente anche dello staff medico di Pallacanestro Varese) che lo opererà a Castellanza. L’entourage della HSV spera che il bomber possa tornare a disposizione per la gara di ritorno con gli emiliani fissata per il 2 aprile.