La Lombardia approva il progetto di legge per le Comunità Energetiche Rinnovabili

E’ stato approvato oggi – giovedì 10 febbraio – all’unanimità in Commissione Bilancio al Pirellone il progetto di legge di promozione e sviluppo del sistema lombardo di Comunità Energetiche Rinnovabili. A margine dell’approvazione è intervenuto il consigliere regionale Alessandro Corbetta, relatore del provvedimento: “Per la realizzazione degli obiettivi previsti, la legge è stata finanziata con una cifra complessiva di 21 milioni e 900 mila euro nel triennio 2022/2024”.

“Questa innovazione – continua Corbetta – diventa ancora più indispensabile in un momento come questo, caratterizzato da un aumento senza precedenti dei costi energetici, con un “caro bollette” che sta mettendo a serio rischio il futuro di famiglie e imprese. Con questo provvedimento la Lombardia si conferma all’avanguardia e si inserisce tra le regioni apripista nel Paese su questo tema fondamentale, con l’intento di far sorgere sul territorio regionale 6 mila comunità energetiche entro i prossimi 5 anni”.

“Cittadini, enti locali e imprese produrranno energia “in proprio”, attraverso l’installazione di impianti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico, con risparmi concreti e positive ricadute occupazionali. L’Italia è oggi il Paese europeo che paga maggiormente i costi per l’energia e che più dipende dalle forniture estere. Un trend che va necessariamente invertito nei prossimi anni, sia con lo sviluppo delle rinnovabili che con l’inizio di un dibattito serio che possa portare ad adottare il nucleare di ultima generazione nel nostro Paese”.