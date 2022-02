La luna in diretta sul grande schermo, appuntamento al Multisala Impero di Varese

“Guarda che luna…”. Un’espressione che nei prossimi mesi sarà possibile pronunciare spesso davanti ad uno dei grandi schermo del Multisala Impero di Varese. Il cinema, infatti, questa mattina (martedì 8 febbraio) ha presentato una nuova iniziativa, realizzata grazie alla stretta e importante collaborazione con l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli di Varese.

Una volta al mese, quando ci sarà la luna piena, sarà possibile osservarla in diretta. Il grande schermo del cinema trasmetterà in diretta ciò che “vede” il grande telescopio installato nella cupola dell’Osservatorio del Campo dei Fiori di Varese, permettendo al pubblico di guardare il satellite in una modalità esclusiva. La proiezione sarà accompagnata da incontri tenuti da esperti, che permetteranno di scoprire e ascoltare curiosità e nozioni sul satellite più affascinante.

«Sono molto contento di questa iniziativa – ha commentato Andrea Cervini, gestore del Miv –. Augusto Caravati, il fondatore di questo cinema, era mio zio ed è stato anche il costruttore dell’Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori. Il legame con quel luogo è sempre stato forte e questa serie di appuntamenti non poteva che nascere in modo naturale, come omaggio a lui e come ottima occasione per tutti». La prima serata è in programma per il 14 febbraio, quando gli innamorati potranno partecipare ad un San Valentino tanto alternativo, quando romantico. Prima della visione sarà possibile partecipare anche ad un aperitivo, così come per tutti gli appuntamenti in programma nei prossimi mesi.

A spiegarloPaolo Buzzi, Paolo Galli, Luca Ghirotto e Paolo Buzzi dell’Osservatorio Astronomico di Varese che hanno anche anticipato alcuni contenuti della prima serata: «Quella di San Valentino, ad esempio, vedrà una breve introduzione nozionistica, ma sarà anche l’occasione per raccontare come la luna sia spesso associata ad un immaginario romantico». Nei prossimi mesi, il programma verrà ulteriormente ampliato con film, mostre fotografiche e altro.

L’ingresso alla conferenza e alla visione sulla luna è di 5 euro. Il costo dell’aperitivo è di 15 euro. Su prenotazioni sul sito https://www.multisalaimpero.com.

Gli appuntamenti sono: 14 febbraio, 18 marzo, 16 aprile, 16 maggio, 14 giugno, 13 luglio, dalle 20 e 30 circa.