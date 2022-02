La minoranza di Galliate Lombardo in campo per i cittadini rimasti senza medico di base

Il gruppo consiliare di minoranza di Galliate Lombardo scende in campo per “il caso” dei medici di base. Galliate Lombardo appartiene a quei piccoli comuni rimasti in maniera abbastanza improvvisa senza medico di famiglia dopo che la dottoressa che seguiva alcuni paesi della Valbossa, il 1° gennaio 2022 è andata in pensione.

Molti assistiti si sono trovati così senza medico oppure hanno dovuto scegliere un dottore fuori dai confini, a Varese: una grande scomodità soprattutto per i pazienti anziani. Il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli, comune che si trova in una situazione simile a quella di Galliate, venerdì 11 febbraio ha incontrato insieme ad Emanuele Monti, i vertici di Ats. (qui l’articolo)

Ora i consiglieri di minoranza di Galliate, Marco Zonda, Alessandra Luini, Simona Ambrosini, chiedono cosa intenda fare il sindaco di Galliate Angelo Bertagna: «Il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della regione Lombardia, Emanuele Monti, e il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli hanno incontrato i vertici di ATS Insubria per trovare una soluzione alla carenza di medici di medicina generale della Valbossa; come pubblicato da Varesenews in data 11 febbraio 2022 nell’articolo dal titolo “Monti e Paolelli bussano ad Ats: “Risolviamo il problema della mancanza dei medici di base in Valbossa”.

Considerato che lo stesso problema evidenziato nell’articolo sopra riportato è presente pesantemente anche nel nostro comune, ci domandiamo quali interventi, finalmente, intendano assumere il sindaco e la giunta di Galliate Lombardo.

Ad oggi non risulta alcun interessamento dei sopra citati organi amministrativi per la soluzione di un problema grave che coinvolge una parte consistente della popolazione Galliatese».