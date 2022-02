La mobilitazione per l’Ucraina in provincia: dai palazzi illuminati alle raccolte fondi

Dallo scoppio della guerra in Ucraina si sono intensificati anche in provincia i momenti di solidarietà: dalle manifestazioni istituzionali alle raccolte. Abbiamo provato a raccogliere le principali informazioni.

RACCOLTE PER L’UCRAINA: MEGLIO FONDI CHE MATERIALI

La Croce Rossa Italiana promuove una raccolta fondi per il popolo dell’Ucraina

L’appello del Presidente del comitato luinese: “In questo momento sono più efficaci le donazioni in denaro”. Ecco tutte le informazioni e come donare

Stesso atteggiamento per Caritas diocesana, che al momento chiede solo fondi, a causa della difficoltà nel consegnare direttamente i materiali. La raccolta fondi che servirà a contribuire alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi – Romania, Polonia e Repubblica Moldova – impegnate a favore dei profughi. Caritas Ambrosiana si sta preparando inoltre all’accoglienza dei profughi, che sarà il prossimo passo di solidarietà.

C’è però chi si sta mobilitando anche per consegnare materiali: in particolare il Coordinamento Volontariato Varese sta cercando di coordinare le offerte di materiale che stanno arrivando da diverse associazioni e da singole persone. L’associazione Anna Sofia si occupa poi del trasporto e della effettiva distribuzione in Ucraina.

ANCHE LE AMMINISTRAZIONI SI MOBILITANO

Con un post sul proprio profilo Facebook il sindaco di Saronno Airoldi ha espresso la propria contrarietà alla guerra e si dice pronto a collaborare ai programmi di accoglienza, mentre a Gavirate il consigliere Zocchi invita a manifestare per la pace, dando appuntamento per mercoledì 2 marzo alle 19 presso il monumento ai caduti.

Diversi i municipi che hanno dato un segno di sostegno all’Ucraina: a Porto Ceresio e a Luino i municipi si sono colorati di luci gialle e Azzurre, mentre a Varese è stata issata la bandiera Ucraina.