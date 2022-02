La Pallacanestro Varese nel testamento: l’omaggio del club all’ex cassiere Angelo Radaelli

Angelo Radaelli viveva a Comerio, amava il suo paese, il suo mestiere e aveva un debole per la Pallacanestro Varese, quella “Grande Ignis” di cui era stato cassiere e bigliettaio ai tempi del commendator Borghi. Ovvero il suo datore di lavoro nella grande azienda di elettrodomestici, nella quale era impiegato all’ufficio spedizioni.

Radaelli, l’Angelino per i suoi compaesani, se n’è andato nel 2020 e allora balzò agli onori delle cronache per un suo gesto notevole: quello di donare 50mila euro al Comune di Comerio esprimendo la chiara volontà di destinarli alle attività a supporto degli anziani. Per questo era stato ringraziato e ricordato dall’allora sindaco, Silvio Aimetti, che nell’occasione aveva raccontato come Radaelli era solito permettere l’accesso al palazzetto ai ragazzini (gratis o con biglietto ridotto) i quali potevano così assistere alle prodezze di Morse e Ossola, di Raga e Meneghin.

In quel testamento, però, Angelo Radaelli trovò spazio anche per la Pallacanestro Varese: l’ex cassiere dispose infatti di lasciare una cifra (10mila euro) anche alla società biancorossa. Per questo motivo oggi, concluso l’iter burocratico della vicenda, il presidente del club Marco Vittorelli ha voluto pubblicamente omaggiare l’antico tifoso. Vittorelli ha quindi scritto una lettera di ringraziamenti che vi proponiamo di seguito, con la promessa che la figura dell’Angiolino non sarà dimenticata.