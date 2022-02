La Pallamano Cassano Magnago non sfonda a Bolzano e pareggia (25-25)

Come previsto la trasferta della pallamano Cassano Magnago a Bolzano di questo pomeriggio, sabato 12 febbraio, si è rivelata una partita equilibrata, dove le squadre si sono affrontate fino all’ultimo minuto sferrando tutte le carte a disposizione ma che si è conclusa 25-25.

Lo slancio iniziale dei cassanesi, che hanno puntato sulla rapidità e sul prendere gli avversari alla sprovvista, ha portato più volte la squadra in vantaggio senza però riuscire a ottenere una vittoria netta.

Cassano ha avuto qualche difficoltà a superare la massiccia e arcigna difesa bolzanina, al punto che le ali hanno avuto poco margine d’azione e i tiri dai 9 metri sono spesso risultati infruttuosi.

A complicare i tentativi di attacco di entrambe le squadre la bravura dei portieri: Nicolò Riva ha difeso con coraggio la porta amaranto, realizzando 14 parate fondamentali (l’ultima a 2 minuti dalla fine del match), mentre Pedro Hermones 16.

Con questo pareggio Cassano Magnago sblocca così due mesi di aridità di punti, portandosi a 10.

IL PRIMO TEMPO

Un inizio equilibrato, in cui il Cassano Magnago, pur faticando a oltrepassare la corazza bolzanina, si è subito portato in avanti con il gol di Federico Mazza nel primo minuto: le squadre hanno giocato punto a punto, Bozen ha recuperato grazie al greco Emmanouil Ladakis (1-1) e al rigore del terzino Dean Turkovic al 4.37′ (2-1).

Dopo la rete del pareggio 2-2 di Sasa Milanovic, il Cassano ha iniziato la fuga in avanti con velocissimi contropiedi in grado di seminare i difensori avversari: a dare il via al valzer amaranto i due gol di Giacomo Visentin, che ha approfittato degli errori dei padroni di casa, insieme all’inafferrabile Filippo Branca che ha segnato il gol del vantaggio 4-7.

Nel secondo quarto d’ora, complice un Bozen pasticcione in attacco che ha fatto fatica a trovare una conclusione contro la massiccia difesa lombarda, i cassanesi hanno tracciato la via per un vantaggio assicurato: Branca ha portato la squadra al +3 (6-9), continuamente inseguita dalle reti di Juan Ingacio Cantore e di Jonas Mathà (8-10).

A mettere al sicuro il risultato del primo tempo i gol in elevazione di Mazza superando facilmente David Gligic, di Usman Kabeer al 24′ su assist di Ivan Salvati e di Simone La Bruna. La prima mezz’ora del match si è conclusa 10-13 per i cassanesi.

IL SECONDO TEMPO

Il vantaggio lombardo è svanito nei primissimi minuti del secondo tempo, con un Bozen scattante e pimpante sceso in campo per risollevarsi dal primo tempo e riscrivere la partita: dopo il pareggio 14-14 grazie alle azioni da Glicic in posizione di pivot al 32′, di Turkovic al 32.53′ di Filippo Pasini, dal 40′ la partita si è scaldata sempre di più, facendo tremare le squadre fino all’ultimo secondo.

Sventato il tentativo di vantaggio di Bolzano al 38′ con il gol di Turkovic (16-15), Mazza ha iniziato a sferrare un punto dietro l’altro, trascinando la squadra verso la speranza della vittoria con i gol al 40′ (17-16), al 41.06 (18-17) e al 42′ (19-18), bucando la difesa avversaria. Quest’ultimo e la rete del pareggio 19-19 al 43′ sono stati frutto di un’ingenuità in attacco da parte del Bolzano, che i lombardi sono riusciti a risolvere in loro favore.

Ultimo quarto d’ora da cardiopalma, dopo la parata formidabile del lombardo Germano Albanini sul rigore al 45′, con ben 3 momenti di parità: Ladakis ha segnato il 23-23 al 47′, poi il vantaggio ottenuto dal rigore di Mazza al 48.50′ (21-22). Ci hanno pensato Turkovic e Luiz Felipe Gaeta a dare del filo da torcere agli ospiti, segnando due punti fondamentali e il vantaggio 23-22.

Dopo il recupero cassanese 23-25, Bozen ha sferrato gli ultimi due gol del match: la partita si è conclusa in parità, 25-25.

I MIGLIORI MARCATORI

Federico Mazza si è riconfermato bomber del Cassano Magnago con 12 tiri: trascinando la squadra verso il vantaggio e motivando i compagni, soprattutto nel secondo tempo le sue azioni sono state fondamentali per il risultato del Cassano. Dei 12 gol, 3 sono stati rigori: un cecchino infallibile, cui il coach Davide Kolec si affida sempre per i tiri dai 7 metri.

Due i giocatori migliori di Bozen: Luiz Felipe Gaeta e Dean Turkovic, rispettivamente con 7 e 8 gol.

LA DICIASSETTESIMA DI CAMPIONATO

Carpi è stato sconfitto da Raimond Sassari (25-32), mentre Trieste ha vinto contro i siracusani di Teamnetwork Albatro (25-19). Alperia Merano ha vinto nel derby altoatesino contro Sparer Eppan (22-28).