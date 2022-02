La pallamano Cassano Magnago in trasferta a Bolzano

Dopo lo stop di settimana scorsa per le finals di Coppa Italia a Salsomaggiore Terme, cui i ragazzi della pallamano Cassano Magnago non hanno partecipato, domani sabato 12 febbraio riprende il campionato di serie A1: gli amaranto affronteranno Bozen. (Foto di Arianna Ramini)

Il fischio d’inizio è alle 18 alla palestra Gasteiner di Bolzano.

Reduce da due vittorie strappate per un soffio da Raimond Sassari e Brixen, la trasferta a Bolzano rappresenta per i cassanesi un’opportunità unica per vendicare le sconfitte subite.

Ci sono tutti gli ingredienti per un match combattuto e aggressivo, con in campo due squadre che hanno voglia di rivalsa e portare a casa la vittoria.

«Andiamo a giocare a Bolzano contro una squadra sicuramente tosta – commenta coach Davide Kolec – specialmente sul loro campo dove non abbiamo mai vinto. Loro non sono lo squadrone degli anni passati, ma rimangono una squadra verso la quale avere il massimo rispetto. Noi vogliamo salire in classifica per non dover passare ai play-off per raggiungere la salvezza. Questa, quindi, è una tappa fondamentale: mi auguro che i ragazzi l’abbiano capito e che sabato andiamo a Bolzano con solo un’unica mentalità, cioè vincere e portare a casa i due punti che sarebbero per noi più che fondamentali».

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Anche la squadra A1 femminile, reduce da un’amara Coppa Italia dove è stata eliminata ai quarti di finale da Mestrino, si prepara alla trasferta di domani: destinazione Ferrara, dove alle 17.30 giocherà contro Ariosto.

Sempre sabato 12, ci sarà il match del campionato di serie B maschile: gli amaranto sfideranno Derthona.

Domenica 13 febbraio doppio match del campionato A2 in casa cassanese: alle 11 le ragazze se la vedranno con Lions Sassari, alle 17 la sfida al maschile contro Ferrara.

BOZEN VS CASSANO MAGNAGO

Durante la pausa natalizia sono arrivati due nuovi innesti alla squadra altoatesina: Felipe Gaeta e Juan Ignacio Cantore daranno una mano al team in seguito all’infortunio dei giocatori Martin Sonnerer e Erik Udovicic .

Gaeta, atleta 39enne, ha giocato tra le fila dei biancorossi tra il 2011 e il 2020, dando gran lustro alla squadra: ha indossato la maglia del Bolzano ben 252 volte e ha segnato 921 reti; nel girone di ritorno giocherà come ala destra ma, se servirà, anche da terzino. L’argentino Cantore, 32 anni, è un vero playmaker e darà supporto alla squadra in difesa; ha alle spalle una lunga carriera nella pallamano italiana, infatti ha giocato nel Teamnetwork Albatro e nel Raimond Sassari.

Bozen è stato sfortunato all’inizio del girone di andata e si è visto annullare due match, contro Pressano e contro Trieste, per dei casi di positività al Covid-19. Anche la Coppa Italia non ha regalato soddisfazioni ai biancorossi, che sono stati squalificati ai quarti da Raimond Sassari (28-24).

Il match contro Bozen al palazzetto Tacca all’andata ha regalato ai cassanesi la prima vittoria in campionato A1, ma tante cose sono cambiate da ottobre: entrambe le squadre – che in classifica si sono sempre trovate vicinissimo – sono cresciute in sicurezza e complicità.

Cassano è stata più sfortunata negli ultimi match di dicembre (complici gli infortuni di Bozidar Nikocevic e Sasa Milanovic), mentre Bolzano ha costruito piano piano la sua scalata, arrivando settima e qualificandosi per la Coppa Italia.

Il Cassano che andrà in trasferta sul campo bolzanese è sicuramente diversa dallo scorso autunno: è cresciuta, i giocatori si sono affiatati e con il ritorno in campo di Milanovic e la new entry Nikola Jezdimirovic si prospetta un match interessante, combattuto con le unghie e con i denti.

LA DICIASSETESIMA DI CAMPIONATO

Il fischio d’inizio della sedicesima giornata di campionato di serie A1 è alle 16, con il match Carpi-Raimond Sassari. Doppia sfida alle 19: Trieste-Teamnetwork Albatro e Sparer Eppan-Alperia Merano. Alle 20 Pressano ospiterà la capolista Junior Fasano.

Giornata di riposo per Secchia Rubiera, mentre è stata rinviata la partita Conversano-Brixen a causa delle positività al Covid-19 registrate fra gli altoatesini